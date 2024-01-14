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В Турции призвали отклонить предложение о членстве Швеции в НАТО

Парламент Турции не должен принимать Швецию в НАТО. Об этом заявил председатель турецкой партии «VATAN» («Родина») Догу Перинчек, передает РИА Новости.

В Турции призвали отклонить предложение о членстве Швеции в НАТО
© CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På Saltsjön

«Швеция не может быть принята в НАТО», — говорится в заявлении политического объединения.

По мнению Перинчека, парламент должен «немедленно отклонить» предложение о принятии Швеции в Североатлантический альянс. В партии потребовали провести референдум по вопросу о блоке и бросили вызов «всем натовским партиям в парламенте». В заявлении политического объединения предложили спросить «матерей, отцов, братьев, сестер, соседей» и соратников военнослужащих о НАТО.

«Родина» — это левая партия, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка. Ее члены придерживается антизападной и антиамериканской политики. В объединении состоят более 50 тыс. турецких граждан.

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Во вторник, 9 января, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что место страны — в НАТО. Он отметил, что многие в королевстве разделяли это убеждение в течение десятилетий.

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