Лидер «Хезболлы»: удары США по Йемену угрожают судоходству в Красном море

Удары США по Йемену ставят под угрозу судоходство в Красном море даже для кораблей, не имеющих отношения к конфликту Израиля и ХАМАС, заявил лидер ливанского движения «Хезболла» Хасан Насралла в эфире телеканала Al Jazeera. Он заявил, что при этом Вашингтон не остановит нападения на суда, идущие в Израиль.

США своими действиями ставят под угрозу судоходство в Красном море, угрожая безопасности даже тех кораблей, которые не имеют отношение к конфликту, — заявил Насралла.

Лидер «Хезболлы» добавил, что президент США Джо Байден и его союзники выглядят глупо из-за своего высокомерия, поскольку считают, что смогут остановить хуситов своими атаками на Йемен. Насралла выразил уверенность, что американцы ничего не добьются и угрозами в адрес Ирана.

Генсек движения считает, что бомбардировки не помогут США поменять политику Йемена, поскольку там, как и в Ливане, принимают решения самостоятельно. Насралла пригрозил, что связанные с Израилем корабли все равно не попадут в «порты оккупированной Палестины».