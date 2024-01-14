Глава МИД Швейцарии исключил мир на Украине без «слова России»

С предложением включить РФ в процесс мирного урегулирования на Украине выступил глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис. Он выступил на пресс-конференции в Давосе, сообщает ТАСС.

Швейцарский дипломат отметил, что тем или иным способом Запад должен найти путь к включению России в процесс урегулирования.

«Не будет мира без того, чтобы Россия могла сказать свое слово», — сказал министр.

В Давосе 14 января проходит встреча советников по национальной безопасности 83 стран. Мероприятие проходит по инициативе Женевы и Киева, оно включает обсуждение так называемой «формулы мира» Зеленского.

В прошлом году состоялись три встречи в подобном формате, к каким-либо изменениям в урегулировании кризиса на Украине они не привели.