Эрдоган провел телефонные переговоры с президентом ОАЭ

Эрдоган провёл телефонные переговоры с президентом ОАЭ
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл телефонные переговоры с президентом Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейхом Мухаммедом бин Заидом Аль Нахайяном.
Об этом сообщили в канцелярии турецкого лидера.
«В ходе беседы также были выражены взаимные послания о единстве Турции и Объединённых Арабских Эмиратов в борьбе с терроризмом», — приводит сообщение РИА Новости.
Ранее Эрдоган обвинил США и Великобританию в использовании непропорциональной силы при ударах по объектам хуситов в Йемене.