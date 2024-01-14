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Эрдоган провёл телефонные переговоры с президентом ОАЭ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл телефонные переговоры с президентом Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейхом Мухаммедом бин Заидом Аль Нахайяном.

Эрдоган провел телефонные переговоры с президентом ОАЭ
© globallookpress.com

Об этом сообщили в канцелярии турецкого лидера.

«В ходе беседы также были выражены взаимные послания о единстве Турции и Объединённых Арабских Эмиратов в борьбе с терроризмом», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее Эрдоган обвинил США и Великобританию в использовании непропорциональной силы при ударах по объектам хуситов в Йемене.

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Реджеп Эрдоган