Киев захотел использовать форум в Давосе в своих целях

Украина пытается использовать встречу политиков и бизнесменов в Давосе с тем, что попытаться вновь заручиться поддержкой влиятельных лиц, пробудить внимание к своим проблемам, пишет Bloomberg.

По данным агентства, на встрече советников по нацбезопасности Киев попробует заручиться поддержкой мирного плана Украины среди стран Глобального Юга.

Уточняется, что к Глобальному Югу относятся государства Африки, Бразилия, Китай, Индия, Мексика.

Журналисты отметили, что Владимир Зеленский обещал выступить на саммите с «громкой речью». Кроме того, политик примет участие в двусторонних встречах.