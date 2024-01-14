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СМИ: Киев пытается использовать встречу в Давосе, что вернуть к себе внимание

Украина пытается использовать встречу политиков и бизнесменов в Давосе с тем, что попытаться вновь заручиться поддержкой влиятельных лиц, пробудить внимание к своим проблемам, пишет Bloomberg.

Киев захотел использовать форум в Давосе в своих целях
© РИА Новости

По данным агентства, на встрече советников по нацбезопасности Киев попробует заручиться поддержкой мирного плана Украины среди стран Глобального Юга.

Уточняется, что к Глобальному Югу относятся государства Африки, Бразилия, Китай, Индия, Мексика.

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Журналисты отметили, что Владимир Зеленский обещал выступить на саммите с «громкой речью». Кроме того, политик примет участие в двусторонних встречах.

В настоящее время в Швейцарию съехались делегации десятков стран, представители международных организаций.

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