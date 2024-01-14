Киев захотел использовать форум в Давосе в своих целях

СМИ: Киев пытается использовать встречу в Давосе, что вернуть к себе внимание
Украина пытается использовать встречу политиков и бизнесменов в Давосе с тем, что попытаться вновь заручиться поддержкой влиятельных лиц, пробудить внимание к своим проблемам, пишет Bloomberg.
По данным агентства, на встрече советников по нацбезопасности Киев попробует заручиться поддержкой мирного плана Украины среди стран Глобального Юга.
Уточняется, что к Глобальному Югу относятся государства Африки, Бразилия, Китай, Индия, Мексика.
Журналисты отметили, что Владимир Зеленский обещал выступить на саммите с «громкой речью». Кроме того, политик примет участие в двусторонних встречах.
В настоящее время в Швейцарию съехались делегации десятков стран, представители международных организаций.
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