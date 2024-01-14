Премьер Эстонии отказалась выдавать Киеву украинцев для отправки на фронт

Эстония не будет депортировать на Украину находящихся в стране украинцев мобилизационного возраста. Об этом заявила премьер прибалтийской республики Кая Каллас, передает Sputnik Ближнее зарубежье.

Премьер-министр призналась, что обсуждала данный вопрос с Зеленским, посетившим Таллин на прошлой неделе. Она исключила депортацию украинцев, заявив, что «они находятся здесь на законных основаниях».

«Да, мы обсуждали тему украинских беженцев, а точнее, украинских мужчин мобилизационного возраста», — сказала Каллас.

По ее словам, Зеленский сказал ей, что есть люди, которые находятся на передовой, есть те, кто платит налоги и финансирует солдат на поле боя. Но есть и люди, которые находятся за границей, например, в Эстонии.

Каллас заявила, что с точки зрения эстонских властей украинцы имеют право находиться в Эстонии, если соблюдают установленные правила. Как только они прибыли в республику, ЕС предоставил им временную защиту.

«Поэтому мы точно не будем делать ничего для их экстрадиции. Задача Украины — обратиться к находящимся за границей людям и пригласить их обратно, чтобы помочь своей родине», — подытожила премьер.