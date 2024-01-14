На Украине зафиксировали массовую подделку документов для выезда за границу

Мужчины призывного возраста на Украине все чаще пытаются выехать за границу по поддельным документам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью представителя украинской госпогранслужбы Андрей Демченко.

«В последнее время мы наблюдаем увеличение количества попыток пересечения границы с помощью поддельных документов», — заявил Демченко.

По его словам, задержания нарушителей происходят каждый день. Зачастую они связаны не только с фальсифицированными документами, но и с тем, что цель поездки «не отвечает норме, по которой разрешено пересечь границу».

С недавнего времени на украинской границе работают представители военкоматов. Они требуют у мужчин выписку из протокола об отсрочке или запись об отсрочке в военно-учетных документах. В противном случае желающий покинуть Украину может быть задержан и отправлен в зону боевых действий.