Стало известно о дальнейших намерениях Зеленского во внешней политике

«Соглашение по безопасности с Великобританией — это то, что придает нам уверенности сейчас… и фиксирует наши сильные позиции по безопасности на весь период до вступления Украины в НАТО. Великобритания стала первой страной, с которой мы заключили такое двустороннее соглашение. Продолжим работать и с другими международными партнерами для обеспечения нашего роста в сфере безопасности», — заявил Зеленский.