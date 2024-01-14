В КНР прокомментировали заявления США по Тайваню

Пекин сделал Вашингтону представление из-за заявлений Соединенных Штатов по Тайваню. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР в сообщении, опубликованном на сайте министерства.

"Тайваньский вопрос лежит в основе основных интересов Китая и является первой красной линией, которую нельзя пересекать в китайско-американских отношениях. Принцип одного Китая является основной нормой международных отношений, преобладающим консенсусом в международном сообществе и политической основой китайско-американских отношений", - говорится в заявлении.

До этого американская газета The Wall Street Journal писала, что результат выборов на Тайване, где победил сторонник независимости острова Лай Циндэ, представляет собой "головоломку" для лидера КНР Си Цзиньпина, а вероятное продолжение давления на Тайвань со стороны Китая может поставить под угрозу спокойствие в американо-китайских отношениях.