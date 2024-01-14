Токио выразил протест КНДР из-за ракеты, упавшей в Японском море

В заявлении японского минобороны говорится, что запуск ракеты не причинил вреда стране, она упала за пределами исключительной морской зоны. Однако Токио выразил «решительный протест КНДР» в связи с испытаниями, передает ТАСС.

«Ракета преодолела не менее 500 км, достигла максимальной высоты 50 км, упав в Японском море за пределами исключительной экономической зоны нашей страны», — сообщили военные.

В заявлении отмечается, что японские власти «выразили решительный протест КНДР». Япония «продолжит сбор и анализ информации в тесном сотрудничестве с США и Республикой Корея».

Это первый запуск ракеты КНДР в 2024 году.