В Швеции захотели усилить контроль над гражданскими судами на Балтике

«Я часто думаю, насколько строг контроль в аэропорту по сравнению с контролем на море. Представьте, что на борту парома с тысячами пассажиров произойдет теракт. Какие последствия это будет иметь, в том числе и для всей отрасли в долгосрочной перспективе? Я воспринимаю ситуацию на Балтике как напряженную и чрезвычайно хрупкую. Мы сейчас в гораздо большей степени настороже, нежели 5-6 лет назад, и практически постоянно готовы к тому, что что-то случится», — выступила она.