Датская королева отреклась от престола

Королева Дании Маргрете II отреклась от трона. Прямую трансляцию ведет телеканал Danmarks Radio.

Отречение произошло на заседании Государственного совета, в котором принимают участие члены правительства, королева, наследный принц Фредерик и его сын, принц Кристиан (будущий Кристиан XI). Во дворец Ее Величество прибыла из резиденции в Амалиенборге в карете в сопровождении эскадрона гвардейского гусарского полка, вдоль пути следования ее приветствовали многочисленные зрители с красно-белыми флагами. По расчетам полиции, всего речь может идти о 100-150 тыс. человек, собравшихся у дворца и вдоль пути следования кортежей королевы и кронпринца.

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Подпись Маргрете на документе об отречении автоматически сделала ее 55-летнего сына, наследного принца, новым монархом Дании Фредериком X: он не будет коронован или помазан. Традиция коронации закончилась в Дании в 1660 году, когда трон стал передаваться по наследству, помазание при смене престола было отменено с введением конституции в 1849 году. С принятием ее была установлена конституционная монархия, остался лишь небольшой ритуал: новый монарх должен был принести присягу перед парламентом, в которой обещал соблюдать конституцию. Позже присяга была заменена подписанием заявления об уважении основного закона, что наследный принц Фредерик сделал уже в 18-летнем возрасте, когда впервые получил место в Государственном совете.

92% датчан оценивают правление Маргрете II как хорошее или очень хорошее. Решение уйти в отставку является беспрецедентным в новейшей истории Дании. О нем королева объявила в своей новогодней речи. 83-летняя Маргрете объяснила, что после операции на спине в феврале 2023 года она задумалась о том, не пора ли "передать ответственность следующему поколению", и поняла, что сейчас - самое подходящее время.

Маргрете после отречения продолжит оставаться "Ее Величеством". Она также станет вторым по очередности заместителем будущего короля - регентом или regent ad interim (временно исполняющей обязанности регента) - и будет возглавлять страну в отсутствие правящего монарха, если, например, тот отправится с визитом в другую страну. Первый заместитель - принц Кристиан, сын Фредерика, который получил титул регента в ноябре 2023 года, когда ему исполнилось 18 лет.