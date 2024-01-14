Тайвань предложил Китаю отказаться от «диких заблуждений»

Власти Китая делали много ошибочных заявлений по поводу президентских и парламентских выборов на Тайване. Об этом заявил МИД Тайваня, передает Bloomberg.

МИД Тайваня предложил Китаю отказаться от «диких заблуждений», которые не соответствуют международному пониманию текущей ситуации.

Ранее представитель МИД Китая прокомментировал итоги выборов на Тайване. Он отметил, что тайваньский вопрос является внутренним делом КНР. По его словам, какие бы изменения ни происходили на Тайване, основной факт, что в мире существует только один Китай и Тайвань является частью Китая, не изменится.

13 января на Тайване стартовали выборы президента острова. На пост главы республики претендуют три основных кандидата — 64-летний Лай Циндэ от правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП), 66-летний Хоу Юи от партии Гоминьдан и 64-летний основатель Тайваньской народной партии Кэ Вэньчжэ.

После начала подсчета голосов в гонке предварительно лидирует Лай Циндэ. Оппозиционные кандидаты уже признали поражение на выборах.