Следующий бюджет Евросоюза, который будет рассчитан до 2034 года, может не включать в себя поддержку Украины и предусматривать ее присоединение к союзу. Если так будет, это станет политическим подарком президенту РФ Владимиру Путину. Об этом пишет Financial Times.

«Разработка бюджета до 2034 года, который не предусматривал бы присоединение Украины к этому моменту, стала бы политическим подарком Владимиру Путину, помимо ужасного финансового планирования», — уточняют авторы материала.

Они также отмечают, что бюджет на период до 2034 года должен быть значительно больше предыдущего и масштабнее. Бюджет также должен предполагать цифровизации европейской экономики, заключили журналисты.

По мнению французских журналистов, США могут сделать и другой подарок Владимиру Путину уже в 2024 году. Он будет заключаться в сокращении поддержки Украины и смене политической американской власти. Украинский президент Владимир Зелинский признавался в конце декабря прошлого года, что предпочел бы обсудить вступление Украины в ЕС вместо военной помощи.