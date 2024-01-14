Сын Трампа сообщил рецепт завершения конфликта на Украине
Сын бывшего американского президента Дональд Трамп-младший объявил, что знает рецепт завершения конфликта на Украине. По его словам, это возможно лишь при урезании финансирования «незалежной».
«Лишить денег. Это единственный способ начать переговоры. Мы в буквальном смысле создаем на Украине класс олигархов-миллиардеров, неважно, говорим мы о Владимире Зеленском или о ком-то еще. А в это время молодых людей отправляют воевать на линию фронта в качестве пушечного мяса», - высказался Трамп-младший на своей странице в соцсети X.
Также он отметил, что у Владимира Зеленского не останется никакого шанса, если США урежут финансирование Украине. Помимо этого сын экс-лидера Штатов назвал враньем все заявления об успехах ВСУ на фронте. По его мнению, американское финансирование ведет лишь к смертям сотен тысяч людей.
«То, что там происходит сейчас, - это просто отвратительно», - подытожил Дональд Трамп-младший.