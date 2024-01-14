Сын Трампа назвал способ завершить конфликт на Украине

«Лишить денег. Это единственный способ начать переговоры. Мы в буквальном смысле создаем на Украине класс олигархов-миллиардеров, неважно, говорим мы о Владимире Зеленском или о ком-то еще. А в это время молодых людей отправляют воевать на линию фронта в качестве пушечного мяса», - высказался Трамп-младший на своей странице в соцсети X.