Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 17 отечественных компаний, а также наложил персональные ограничения в адрес 1611 украинских граждан. Об этом пишет британский обозреватель Марк Холлингсворт.

«Западные читатели будут удивлены, узнав, что как минимум 17 украинских компаний и около 1611 граждан страны попали под санкции правительства Украины», — написал Марк Холлингсворт в своем материале для The Spectator.

По мнению Холлингсворта, санкции введены для устранения конкурентов, чтобы во главу украинских компаний могли стать бизнесмены, имеющие связи с властями. Журналист осудил введение соответствующих санкций со стороны правительства Владимира Зеленского.

По мнению руководителя политического совета запрещенной на Украине партии ОПЗЖ Виктора Медведчука, текущая политика Зеленского направлена на подавление оппозиции в своей стране. Также она предполагает террор в адрес собственных граждан, заявил украинский политик. С таким же тезисом выступал и экс-советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович (включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). Он считает, что на Украине становится все меньше свободы.