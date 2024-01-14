Власти Эквадора освободили всех сотрудников тюрем, взятых преступниками в заложники

Сообщается, что в заложниках находилось 136 сотрудников эквадорских тюрем, все освобождены. Их ранее захватили преступные группировки, написали в соцсети Х (бывшая Twitter, заблокирована в РФ) сотрудники службы исполнения наказаний страны.

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В тексте, в частности сказано, что сотрудники ФСИН страны освобождены в результате совместной операции службы исполнения наказаний и национальной полиции.

Ранее сообщалось, что лидер преступной организации "Лос-Чонерос" Адольфо Масиас (кличка Фито) сбежал из заключения. Это случилось 7 января. После этого в тюрьмах начались беспорядки.

Позже из тюрьмы "Чимборасо" в городе Риобамба сбежал другой лидер на этот раз крупнейшей в стране группировки "Лос-Лобос" Фабрисио Колон Пико (кличка Капитан Пико).