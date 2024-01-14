В Киеве раскритиковали «полевое» фото Залужного
Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая раскритиковала «полевое» фото главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного, пишет РИА Новости.
Она прокомментировала «селфи» Залужного, сидящего в салоне автомобиля вместе с еще одним военным.
«Теперь в меню "селфи полевое"! Рекомендации политтехнологов учли, но на улице страшновато, не говоря уже о позициях за сотни километров. Как будто куда-то едут в полевой форме», — отметила она.
Ранее украинское издание «Страна.ua» писало, что прослушивающее устройство, найденное в одном из кабинетов Валерия Залужного, накалит противостояние между главнокомандующим ВСУ и Владимиром Зеленским. По мнению экспертов, инцидент ухудшит обстановку между Залужным и руководством в Киеве.
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