"Украинская правда": Сунак с Зеленским разошлись в формулировках гарантий Киеву

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский разошлись в характеристике того, что именно прописано в заключенном между Киевом и Лондоном договоре по безопасности. Об этом пишет "Украинская правда".

Отмечается, что на пресс-конференции в Киеве, состоявшейся после подписания соглашения, Зеленский употреблял исключительно слово "гарантии" или фразу "гарантии безопасности". Сунак же несколько раз подчеркнул, что речь идет о "заверениях в безопасности", передает РИА Новости.

Украинское издание подчеркивает, что терминология имеет важное политическое значение. Именно поэтому Киев настаивает на получении именно "гарантий безопасности", на что партнеры, однако, не готовы. СМИ также называет примечательным тот факт, что в тексте соглашения вообще не содержится ни одного из этих терминов, а говорится о сотрудничестве и помощи в сфере безопасности.

Напомним, 12 января стало известно, что Зеленский и Сунак подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Обязательства Лондона по этому документу будут действовать до вступления Украины в НАТО.