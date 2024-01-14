Кандидат в президенты США высказался за прекращение помощи Киеву

«Позиция Кеннеди отличается как от позиции президента Байдена, так и от позиции республиканцев. Он поддерживает усиление безопасности границы, чтобы положить конец неконтролируемому потоку нелегальной иммиграции. И он также поддерживает прекращение финансирования войны на Украине», - приводит РИА Новости заявление пресс-службе избирательного штаба политика.