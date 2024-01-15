Япония заявила, что считает Тайвань партнером

"Для Японии Тайвань является важным партнером и другом, с которым она разделяет фундаментальные ценности и поддерживает тесные экономические отношения и гуманитарные обмены. Правительство Японии будет работать для углубления сотрудничества и обменов с Тайванем, учитывая позицию о поддержании рабочих отношений на неправительственной основе", - сказал он, комментируя прошедшие на острове выборы. Говоря о ситуации вокруг Тайваня, Хаяси повторил позицию Токио, где неоднократно заявляли, что надеются на решение вопроса мирным путем.