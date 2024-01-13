Полиция Антальи не нашла подозрительных обстоятельств смерти россиянки

Никаких подозрительных обстоятельств смерти российской туристки в турецком Кемере не обнаружено, сообщили в полиции Антальи. Надежду Ярыгину нашли одетой, без следов насилия.

Отмечается, что при девушке были все ее личные вещи и пустые упаковки снотворного. В номере россиянки также нашли коробку из-под снотворного. В заявлении говорится, что судебное расследование было начато по указанию Главной прокуратуры Кемера.