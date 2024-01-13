$88.13-0.6596.75-0.79
Войти в почту

Полиция Антальи не нашла подозрительных обстоятельств смерти россиянки

Никаких подозрительных обстоятельств смерти российской туристки в турецком Кемере не обнаружено, сообщили в полиции Антальи. Надежду Ярыгину нашли одетой, без следов насилия.

Полиция Антальи не нашла подозрительных обстоятельств смерти россиянки
© Соцсети

Отмечается, что при девушке были все ее личные вещи и пустые упаковки снотворного. В номере россиянки также нашли коробку из-под снотворного. В заявлении говорится, что судебное расследование было начато по указанию Главной прокуратуры Кемера.

Появились новые подробности в деле о гибели российской туристки в Турции

Накануне Генеральное консульство РФ в Турции подтвердило гибель российской туристки в Кемере, отмечает «Радиоточка НСН». Представитель полиции города заявил об обнаружении в лесном массиве тела пропавшей 4 января россиянки 1983 года рождения.