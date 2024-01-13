Зеленский выступит в Давосе 16 января

Президент Украины Владимир Зеленский лично выступит на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе 16 января. Это следует из программы мероприятия, опубликованной на сайте ВЭФ. Начало выступления ожидается в 16:15 мск.

14 января в Давосе ожидается встреча по так называемой украинской «формуле мира». К участию приглашены более 100 стран. Но сколько из них приняли приглашение — неизвестно, пишет «Коммерсантъ».