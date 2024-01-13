В Херсоне прогремели взрывы

В подконтрольном украинским властям Херсоне прогремели взрывы. Об этом, как передает Киевом городской администрации Роман Мрочко, призвавший жителей города перейти к более безопасным местам и держаться подальше от окон.

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Он также отметил, что в том же районе была повреждена электрическая кабельная линия, не уточнив, связано ли это напрямую с обстрелом. Из-за этого в трех многоэтажных жилых зданиях ослаблено давление водоснабжения.

Мрочко добавил, что к устранению проблемы и починке линии коммунальные и аварийные службы Херсона приступят в воскресенье, 14 января.