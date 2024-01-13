В Киеве загорелся торговый центр

Торговый центр «Космополит» загорелся в Киеве, рассказал мэр города Виталий Кличко. Он добавил, что специалисты экстренных служб эвакуировали людей из здания. Об этом пишет РИА «Новости».

Кличко отметил, что возгорание произошло на четвертом этаже здания в детской комнате.

«В Соломенском районе столицы происходит эвакуация людей из ТРЦ «Космополит», где произошло возгорание», — пояснил градоначальник.

По его данным, в тушении пожара задействовано 13 единиц пожарной техники и более 50 спасателей. В общей сложности, из ТЦ было эвакуировано свыше 200 человек.