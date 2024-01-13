В Киеве загорелся торговый центр
Торговый центр «Космополит» загорелся в Киеве, рассказал мэр города Виталий Кличко. Он добавил, что специалисты экстренных служб эвакуировали людей из здания. Об этом пишет РИА «Новости».
Кличко отметил, что возгорание произошло на четвертом этаже здания в детской комнате.
«В Соломенском районе столицы происходит эвакуация людей из ТРЦ «Космополит», где произошло возгорание», — пояснил градоначальник.
По его данным, в тушении пожара задействовано 13 единиц пожарной техники и более 50 спасателей. В общей сложности, из ТЦ было эвакуировано свыше 200 человек.
Ранее сообщалось, что 10 января в Соломенском районе на улице Кадетская роща произошел пожар. Погиб один человек.
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