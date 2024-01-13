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Байден подтвердил, что США не поддерживают независимость Тайваня

Соединенные Штаты не поддерживают независимость Тайваня. Об этом заявил президент США Джо Байден во время беседы с журналистами на Южной лужайке Белого дома.

Байден подтвердил, что США не поддерживают независимость Тайваня
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Его попросили прокомментировать прошедшие на Тайване выборы.

"Мы не поддерживаем независимость Тайваня", - цитирует пресс-пул Белого дома президента, который отправился в свою загородную резиденцию в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд) под Вашингтоном.

Новоизбранный глава Тайваня пообещал противостоять угрозам Пекина

Американская администрация не раз заявляла, что поддерживает политику "одного Китая".