Байден подтвердил, что США не поддерживают независимость Тайваня
Соединенные Штаты не поддерживают независимость Тайваня. Об этом заявил президент США Джо Байден во время беседы с журналистами на Южной лужайке Белого дома.
Его попросили прокомментировать прошедшие на Тайване выборы.
"Мы не поддерживаем независимость Тайваня", - цитирует пресс-пул Белого дома президента, который отправился в свою загородную резиденцию в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд) под Вашингтоном.
Американская администрация не раз заявляла, что поддерживает политику "одного Китая".