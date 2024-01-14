На Украине снова переименовали пиво «Жигулевское» в «Венское», такое решение принял пивоваренный завод «Уманьпиво» в Черкасской области. Об этом сообщило издание «Общественное».

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Маркетолог пивоварни Мария Кисель рассказала, что подобная идея существовала давно, но по техническим причинам осуществить ее удалось только сейчас.

Представители пивзавода также отметили, что на полках украинских магазинов еще можно встретить продукт со старым названием, поскольку последний разлив осуществлялся еще в начале октября. Рецептуру «Жигулевского» после переименования производитель менять не планирует.