Политолог: США выбрали Тайвань в качестве жертвы для конфликта с Китаем

Тайвань был выбран Соединенными Штатами Америки и Японией в качестве жертвы и разменной монеты для эскалации конфликта с Китаем. Об этом заявил доцент Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), кандидат политических наук Андрей Губин.

По его мнению, прошедшие на острове выборы президента приведут к тому, что Пекин прибегнет к демонстрации собственной позиции.

«Будут проведение учений и выдвижения к так называемой срединной линии в Тайваньском проливе. Пекин уже делает на протяжении последнего времени. Но, как мы видим, американцы и японцы активно это используют в собственных интересах и только демонизируют Китай», - добавил эксперт.

Собеседник телеканала предположил, что после проведенного голосования ситуация на острове в политическом плане практически не поменяется.

«Я думаю, что не очень сильно поменяется ситуация. К большому сожалению, от самих тайванцев мало что зависит. Будет меняться, может быть, характер риторики и заявлений», - сказал он в разговоре со «Звездой».

Губин подчеркнул, что КНР придется проявить чудеса дипломатии, потому что в китайском правительстве понимают, что их подталкивают к необдуманным действиям, которые будут выгодны прежде всего американцам.

Ранее стало известно, что президентом Тайваня станет кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ, который является сторонником независимости от КНР.