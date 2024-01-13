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Новоизбранный глава Тайваня пообещал противостоять угрозам Пекина

Одержавший победу на выборах главы администрации Тайваня Лай Циндэ пообещал противостоять угрозам Пекина.

Новоизбранный глава Тайваня пообещал противостоять угрозам Пекина
© globallookpress.com

«Мы полны решимости защищать Тайвань от продолжающихся угроз и запугивания со стороны Китая», — цитирует его ТАСС.

Выступающий за диалог с КНР кандидат от Гоминьдана заявил о поражении на выборах

Ранее сообщалось, что голосование на выборах главы администрации Тайваня и депутатов его законодательного юаня (парламента) завершилось.

Кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП) Тайваня Лай Циндэ заявил о победе на выборах главы администрации острова.

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