Новоизбранный глава Тайваня пообещал противостоять угрозам Пекина
Одержавший победу на выборах главы администрации Тайваня Лай Циндэ пообещал противостоять угрозам Пекина.
«Мы полны решимости защищать Тайвань от продолжающихся угроз и запугивания со стороны Китая», — цитирует его ТАСС.
Ранее сообщалось, что голосование на выборах главы администрации Тайваня и депутатов его законодательного юаня (парламента) завершилось.
Кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП) Тайваня Лай Циндэ заявил о победе на выборах главы администрации острова.