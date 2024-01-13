Стефан Сежурне, новый глава МИД Франции, прибыл на Украину с официальным визитом, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

По данным агентства, это первый зарубежный визит дипломата после вступления в должность. Он носит символический характер и призван «подтвердить поддержку и обязательства Франции и Европы в отношении Украины».

Сежурне отметил, что прибыл в Киев с тем, чтобы заявить о долгосрочной поддержке Украины со стороны Франции в экономическом, военном и гуманитарном плане.

Ранее на Украине побывал с государственным визитом премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак. В ходе визита он объявил о выделении пакета помощи в размере 2,5 млрд фунтов стерлингов (280 млрд рублей) на 2024 год.