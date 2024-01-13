Госдеп подтвердил смерть блогера Гонсало Лиры в украинской тюрьме
Госдепартамент США подтвердил смерть Гонсало Лиры в украинской тюрьме. Журналист и блогер, имевший американское и чилийское гражданства, активно критиковал президента Владимира Зеленского.
По некоторым данным, Лира в октябре 2023 года заболел двусторонней пневмонией. Семья сообщила, что администрация тюрьмы проигнорировала этот факт. Отец блогера утверждает, что его сына пытали, шантажировали, держали в полной изоляции в течение восьми месяцев и посольство США ничего не сделало, чтобы помочь ему, несмотря на обращения родственников, передает ТАСС.
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала журналиста в Харькове в мае 2023 года. Его обвинили в поддержке спецоперации на Украине. Россия призывала мировое сообщество выступить в защиту Лиры. Инвестор Илон Маск обратился к Зеленскому с просьбой объяснить его арест.