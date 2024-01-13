Венгрию могут лишить голоса в ЕС

Депутат Европарламента от Финляндии Петри Сарвамаа собрал необходимые 120 подписей, позволяющие лишить Венгрию права голоса в Совете ЕС. Об этом он сообщил в соцсетях.

По его словам, 120 членов Европейского парламента в Страсбурге подписали петицию.

«Мы на шаг ближе к тому, чтобы лишить Орбана права голоса», — написал Сарвамаа.

Он отметил, что теперь необходимо, чтобы петиция получила общую поддержку на пленарном заседании.

Сарвамаа предлагает применить против Венгрии статью 7 Договора о ЕС. Она позволяет «квалифицированному большинству» приостановить права члена, включая право голоса в Европейском совете.

Петри Сарвамаа начал сбор подписей 9 января. Он считает, что «машина принятия решений ЕС застряла из-за Виктора Орбана».

Сарвамаа обвинил Орбана в том, что он держит ЕС «заложником» помощи Украине, и заявил, что лишение его прав было бы «единственным способом защитить ценности Европейского Союза и обеспечить функционирование процессов принятия решений».

Орбан выступил против пакета помощи Украине в размере 50 миллиардов евро. Он критикует политику ЕС и настаивает, что блок должен работать ради мира, а не безоговорочно поддерживать Киев в конфликте с Москвой. Правительство Орбана отказалось отправлять оружие на Украину и запретило его транзит через Венгрию.