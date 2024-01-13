Европа впала в новую зависимость от России

Европа избавилась от энергетической зависимости от России, но теперь зависит от Москвы в сфере продовольствия и удобрений, сообщил изданию Euractiv президент норвежской химической компании Yara Свейн Торе Холзетер.

По его словам, Россия якобы использует удобрения и продовольствие «в качестве оружия».

«Я был бы очень обеспокоен, если бы мы как лунатики повторяли с удобрениями то же самое, что мы делали с энергией», — сказал он.

Глава компании назвал текущий год решающим для Европейского союза, призвав создавать стимулы для фермеров и «предсказуемую структуру финансирования» для промышленности. Холзетер уверен, что снижение зависимости Европы от российских энергоресурсов повлекло огромные издержки для домохозяйств и промышленности.

Отмечается, что растущая зависимость также оказывает влияние на окружающую среду. Заменяя европейские удобрения удобрениями из России или других частей мира, ЕС импортирует удобрения с гораздо более высоким углеродным следом – «на 50–60 процентов выше, чем европейское производство», предупредил он.

Президент компании повторил свой призыв к созданию «предсказуемой структуры финансирования» для промышленности ЕС по образцу Закона США о сокращении инфляции, программы субсидирования США для поддержки перехода к зеленой экономике.

Производство удобрений является энергоемким и сильно зависит от ископаемого топлива, особенно газа. По мнению экспертов, потребуется от 15 до 20 лет, чтобы прекратить производство удобрений на основе ископаемого топлива и перейти на решения на биологической основе. Однако при наличии правильных стимулов это осуществимо.