Сын Трампа выступил с обвинением в адрес Зеленского

Сын экс-президента США Дональд Трамп-младший выступил с обвинением в адрес Владимира Зеленского, возложив на него ответственность за убийство американского блогера Гонсало Лиры. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

© Alyssa Pointer / Reuters

«То есть, мы теперь позволяем иностранным получателям наших социальных пособий, таким как Зеленский, убивать наших граждан и наших журналистов?», — возмутился он.

Трамп-младший также заявил, что мог бы подождать возмущенной реакции американских СМИ в связи с этим инцидентом, однако заранее знает, что ее не последует.

12 января журналист Такер Карлсон заявил о смерти Лиры в украинской тюрьме. Американец скончался в возрасте 55 лет. По словам журналиста, Лира был осужден «за преступление, связанное с критикой правительств [президента Украины Владимира] Зеленского и [президента США Джо] Байдена». Госдеп США подтвердил смерть Лиры.