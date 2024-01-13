Telegraph: Карл III узнал о смерти матери, возвращаясь с прогулки за грибами

Известие о смерти Елизаветы II застало ее старшего сына за рулем автомобиля, когда он возвращался в замок Балморал с прогулки за грибами. Об этом говорится в книге королевского биографа Роберта Хардмана "Карл III: Новой король. Новый двор. Взгляд изнутри", отрывки из которой опубликовала газета The Daily Telegraph .

Согласно приводимому автором описанию событий 8 сентября 2022 года, в последний день жизни королевы принц Уэльский Чарльз виделся с ней, но не застал момент ее смерти, хотя британские СМИ ранее сообщали обратное, ссылаясь на источники. В книге говорится, что, проведя около часа у постели Елизаветы II, наследник престола решил прогуляться и собрать грибов недалеко от замка, так как это занятие помогает ему "привести в порядок мысли". По дороге обратно в Балморал ему пришлось остановить автомобиль, чтобы ответить на телефонный звонок с известием о том, что королева ушла из жизни, а сам принц теперь король. Как пишет Хардман, после этого Его Величество спокойно завел машину и продолжил путь.