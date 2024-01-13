Трампу не понравилось, что Остин контролировал нанесение ударов в Йемене из больницы

Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал тот факт, что глава Пентагона Ллойд Остин руководил нанесением ударов по объектам хуситов в Йемене через ноутбук в больничной палате.

"Давайте проясним. Мы сбрасываем бомбы по всему Ближнему Востоку опять, когда я уже победил ИГИЛ (ИГ, запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство" - прим. ТАСС), а наш министр обороны, который пропал на пять дней, руководит войной через ноутбук в больничной палате", - написал он на странице в соцсети Truth Social.

Трамп подчеркнул, что эту операцию осуществляют те же люди, которые "сдались в Афганистане", что стало "самым позорным моментом в истории США". "Сейчас у нас есть войны на Украине, в Израиле и Йемене, но нет "войны" на нашей южной границе <...>. Джо Байден - худший президент в истории США", - отметил бывший глава Соединенных Штатов.