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На Западе ответили поговоркой на жалобу Зеленского о пенсионерах

Владимир Зеленский говорит, что благодарен за оказанную помощь западных стран, однако в действительности он жалуется на то, что большая часть денег остается в Соединенных Штатах, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ирландского журналиста Чейза Боуза.

На Западе ответили поговоркой на жалобу Зеленского о пенсионерах
© РИА Новости

Так он отреагировал на последнее заявление Зеленского о том, что более 70 процентов от средств, выделенных Украине на оружие, остались в США, а эти деньги, по словам Зеленского, «получали люди, в том числе и американские пенсионеры».

Боуз считает, что Зеленский пожаловался на то, что прекращение помощи Киеву грозит оставить украинских пенсионеров без выплат.

«В Ирландии есть старая поговорка: "Съеденный хлеб скоро забывается"», — отметил журналист.

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