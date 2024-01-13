На Западе ответили поговоркой на жалобу Зеленского о пенсионерах
Владимир Зеленский говорит, что благодарен за оказанную помощь западных стран, однако в действительности он жалуется на то, что большая часть денег остается в Соединенных Штатах, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ирландского журналиста Чейза Боуза.
Так он отреагировал на последнее заявление Зеленского о том, что более 70 процентов от средств, выделенных Украине на оружие, остались в США, а эти деньги, по словам Зеленского, «получали люди, в том числе и американские пенсионеры».
Боуз считает, что Зеленский пожаловался на то, что прекращение помощи Киеву грозит оставить украинских пенсионеров без выплат.
«В Ирландии есть старая поговорка: "Съеденный хлеб скоро забывается"», — отметил журналист.
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