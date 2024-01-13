Владимир Зеленский говорит, что благодарен за оказанную помощь западных стран, однако в действительности он жалуется на то, что большая часть денег остается в Соединенных Штатах, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ирландского журналиста Чейза Боуза.

Так он отреагировал на последнее заявление Зеленского о том, что более 70 процентов от средств, выделенных Украине на оружие, остались в США, а эти деньги, по словам Зеленского, «получали люди, в том числе и американские пенсионеры».