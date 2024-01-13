Боррель сделал заявление по Йемену от имени сообщества, не упомянув удары США и Британии

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель спустя сутки после ударов Соединенных Штатов и Великобритании по Йемену сделал заявление, в котором не упомянул действия Вашингтона и Лондона, сообщает ТАСС.

Он призвал хуситов к сдержанности и отметил, что страны имеют право защищать свои суда. Также евродипломат указал, что Евросоюз приветствует принятие резолюции 2722 Совета Безопасности ООН от 10 января, в которой осуждаются нападения хуситов на суда в Красном море.

В заявлении отмечается, что поддержание свободы судоходства «жизненно важно для свободного потока глобальной торговли и региональной безопасности».

По словам Борреля, «ЕС повторяет требование Совета Безопасности ООН о том, чтобы эти нападения, которые препятствуют глобальной торговле и подрывают права судоходства, а также региональный мир и безопасность, немедленно прекратились».