ООН: удары по Йемену могут расширить ближневосточный конфликт

В ООН опасаются, что ситуация с хуситами приведет к эскалации конфликта в Газе
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что ситуация с йеменскими хуситами может привести к дальнейшему расширению конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает РИА «Новости».
Такое заявление Дюжаррик сделал во время брифинга. В ходе мероприятия его спросили о том, считает ли генсек ООН Антониу Гутерреш ситуацию в Красном море последствием конфликта в секторе Газа. На этот вопрос представитель генсека дал положительный ответ.
«Последняя ситуация в Красном море – это расползание ситуации в секторе Газа. <...> Это определенно содержит риск дальнейшей эскалации и ухудшения ситуации в регионе», — заявил он.
Напомним, что 15 декабря датский контейнеровоз подвергся обстрелу со стороны йеменских хуситов, когда пересекал воды Красного моря. В ответ на это власти США объявили о начале операции для защиты коммерческих кораблей «Страж процветания», а также о создании соответствующей коалиции. В ночь на 12 января военные США и Великобритании нанесли авиаудары по позициям хуситов на севере Йемена.