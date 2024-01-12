ООН: удары по Йемену могут расширить ближневосточный конфликт

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что ситуация с йеменскими хуситами может привести к дальнейшему расширению конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает РИА «Новости».

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Такое заявление Дюжаррик сделал во время брифинга. В ходе мероприятия его спросили о том, считает ли генсек ООН Антониу Гутерреш ситуацию в Красном море последствием конфликта в секторе Газа. На этот вопрос представитель генсека дал положительный ответ.

«Последняя ситуация в Красном море – это расползание ситуации в секторе Газа. <...> Это определенно содержит риск дальнейшей эскалации и ухудшения ситуации в регионе», — заявил он.