В НАТО спрогнозировали продолжительность украинского конфликта

В НАТО не исключают, что украинский конфликт не закончится к 2026 году
Замгенсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что конфликт на Украине может продлится ещё долгое время и не закончится даже до конца 2025 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на румынский телеканал Digi 24.
По его словам, вовлечённым в ситуацию на Украине странам необходимо готовиться к затяжному конфликту. При этом Джоанэ подчеркнул, что НАТО продолжит оказывать военную помощь Киеву. Кроме того, замгенсека считает важным, чтобы российские военные не приближались к границе Румынии.
«Мой призыв — готовиться к долгой войне, она будет продолжаться. Этого (завершения конфликта — прим. ред.) не произойдет в 2024 году, возможно, даже в 2025 году. Мы нигде не видим военной способности одержать решающую победу тем или иным способом. Мы ожидаем затяжную войну с небольшими наступлениями, контрнаступлениями, с завоеванием и потерей территорий», — заявил он.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что СВО может завершиться летом 2024 года.