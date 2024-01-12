В НАТО спрогнозировали продолжительность украинского конфликта

«Мой призыв — готовиться к долгой войне, она будет продолжаться. Этого (завершения конфликта — прим. ред.) не произойдет в 2024 году, возможно, даже в 2025 году. Мы нигде не видим военной способности одержать решающую победу тем или иным способом. Мы ожидаем затяжную войну с небольшими наступлениями, контрнаступлениями, с завоеванием и потерей территорий», — заявил он.