В украинской тюрьме умер критиковавший Зеленского американский журналист

Американский блогер Гонсало Лира, который выступал с критикой в адрес Владимира Зеленского, умер в тюрьме Украины. Об этом у себя в социальной сети сообщил журналист Такер Карлсон, передает «РИА Новости».

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По его словам, информацию о гибели Лиры он получил от его отца.

«Гонсало Лира-старший заявляет, что его сын умер в возрасте 55 лет в украинской тюрьме, где он содержался за преступление, связанное с критикой правительств Зеленского и президента США Джо Байдена», — написал Карлсон.

Журналист отметил, что Лира являлся гражданином США, однако Белый дом «явно был за то, чтобы его содержали в тюрьме и пытали».

Также Карлсон указал, что беседовал с отцом блогера несколько недель назад и уже тогда тот говорил, что его сына, возможно, убьют.