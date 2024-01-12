На Тайване стартовали выборы президента

Президентские выборы на Тайване стартуют 13 января. Об этом сообщает РБК.

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Как отмечает издание, выборы способны повлиять на судьбу всего региона. Уточняется, что победа кандидата от правящей партии КНР может привести к вооруженному конфликту.

Фаворитом у избирателей считается 64-летний Лай Циндэ, кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП), занимающий пост вице-президента в текущем правительстве. Политик уже выдвигался в президенты в 2019 году и на праймериз уступил действующему президенту Тайваня Цай Инвэнь. В итоге он принял предложение идти на выборы ее вторым номером.

Оппозицию представят две партии — Гоминьдан и молодая Тайваньская народная партия (ТНП), учрежденная в 2019 году.