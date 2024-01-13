Госдеп США в субботу, 13 января, подтвердил гибель в украинской тюрьме американца Гонсало Лиры, который известен критикой президента Украины Владимира Зеленского и поддержкой российской спецоперации.

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— Мы можем подтвердить гибель американского гражданина на Украине, — передает сообщение ведомства РИА Новости.

Никаких подробностей обстоятельств смерти Лиры Госдеп не сообщил.

О смерти Гонсало Лира сообщил недавно журналист Такер Карлсон. Он указал, что Лира был гражданином США, однако администрация Байдена «не была против», чтобы его содержали в тюрьме и пытали. По словам журналиста, разговор с отцом погибшего блогера состоялся несколько недель назад.