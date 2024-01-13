Госдеп подтвердил гибель критиковавшего Зеленского блогера Лиры в украинской тюрьме
Госдеп США в субботу, 13 января, подтвердил гибель в украинской тюрьме американца Гонсало Лиры, который известен критикой президента Украины Владимира Зеленского и поддержкой российской спецоперации.
— Мы можем подтвердить гибель американского гражданина на Украине, — передает сообщение ведомства РИА Новости.
Никаких подробностей обстоятельств смерти Лиры Госдеп не сообщил.
О смерти Гонсало Лира сообщил недавно журналист Такер Карлсон. Он указал, что Лира был гражданином США, однако администрация Байдена «не была против», чтобы его содержали в тюрьме и пытали. По словам журналиста, разговор с отцом погибшего блогера состоялся несколько недель назад.
Служба безопасности Украины 10 декабря заявила, что «разоблачила» Лиру в Харьковской области в мае этого года. Украинская разведка упрекнула американца в том, что тот «систематически оправдывал» спецоперацию и поддерживал Россию в своих видеороликах. В свою очередь американский миллиардер и предприниматель Илон Маск обратился к Зеленскому с требованием объяснить арест гражданина США.