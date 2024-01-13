В смерти американского блогера Гонсало Лиры в украинской тюрьме виноваты власти США, которые никак не помогли своему гражданину, потому что он говорил неудобную правду. Об этом заявил «Известиям» бывший офицер Вооруженных сил (ВС) США, политолог Скотт Беннет.

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По его мнению, правительство США предало Лиру, фактически нарушив тем самым основной закон о свободе американских граждан и защите их прав. Причину смерти блогера Беннет видит в том, что Лира хотел говорить и говорил правду о происходящем на Украине.

Беннет считает, что Вашингтон и Киев не будут проводить никакого расследования смерти Лиры и «постараются закопать всю правду, связанную с его убийством». Кроме того, американские граждане не узнают о произошедшем, поскольку об этом не расскажут по телевидению.

12 января журналист Такер Карлсон заявил о смерти Лиры в украинской тюрьме. Американец скончался в возрасте 55 лет. По словам журналиста, Лира был осужден «за преступление, связанное с критикой правительств [президента Украины Владимира] Зеленского и [президента США Джо] Байдена». Госдеп США подтвердил смерть Лимы.