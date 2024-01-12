Лукашенко предрек «грандиознейшие события»

Лукашенко заявил, что мир находится «на пороге грандиозных событий»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что мир находится «на пороге грандиозных событий». Об этом сообщает агентство БелТА.
Такое заявление белорусский президент сделал во время приёма по случаю старого Нового года. По мнению Лукашенко, 2024 год будет «сложным и шумным», а весь мир находится на пороге грандиозных событий.
«Хочу вас предупредить: мир накануне грандиознейших событий. Мы сегодня в такой сложной ситуации, что это подобно тому, что мы идем по тонкому льду. Неосторожный шаг — и мы можем утонуть, опрокинуть государство. Поэтому этот год будет очень сложным. По всем событиям — очень шумным должен быть», — заявил он.
Помимо этого Лукашенко также заявил, что власти США «снова пытаются рулить во всём мире», что может привести к глобальному конфликту.
«Украина, Ближний Восток, сегодня уже граница Индийского и Атлантического океана, хуситы. <...> Идут показательные бомбардировки только ради того, что предстоящие выборы в Америке и надо показать свой "героизм", "какой я крутой. <...> Может вспыхнуть вся планета. Этого допустить нельзя», — добавил он.
Ранее Лукашенко призвал к проведению в Белоруссии «практической профилактики» преступности.