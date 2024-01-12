Британия обязалась поддерживать Украину в течение десяти лет

Правительство Великобритании сообщило, что Лондон и Киев подписали договор о сотрудничестве в сфере безопасности сроком на 10 лет. Об этом сообщает РИА «Новости».

Соглашение было подписано британским премьер-министром Риши Сунаком и Владимиром Зеленским. Согласно тексту документа, Великобритания обязуется поддерживать Украину в течение всего срока действия договорённости, в том числе в военной сфере. Кроме того, Лондон также обязуется предоставлять Киеву помощь в сфере оборонного управления и долгосрочные консультации.