Британия обязалась поддерживать Украину в течение десяти лет

Великобритания будет поддерживать Украину следующие десять лет
Правительство Великобритании сообщило, что Лондон и Киев подписали договор о сотрудничестве в сфере безопасности сроком на 10 лет. Об этом сообщает РИА «Новости».
Соглашение было подписано британским премьер-министром Риши Сунаком и Владимиром Зеленским. Согласно тексту документа, Великобритания обязуется поддерживать Украину в течение всего срока действия договорённости, в том числе в военной сфере. Кроме того, Лондон также обязуется предоставлять Киеву помощь в сфере оборонного управления и долгосрочные консультации.
«Это соглашение действует 10 лет со дня его подписания. <...> Великобритания продолжит поддержку Украины в течение 10-летнего срока этого соглашения», — сказано в тексте договора.
Ранее страны НАТО опубликовали заявление, в котором подтвердили намерение продолжить военную и экономическую помощь Украине.