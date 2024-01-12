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Великобритания будет поддерживать Украину следующие десять лет

Правительство Великобритании сообщило, что Лондон и Киев подписали договор о сотрудничестве в сфере безопасности сроком на 10 лет. Об этом сообщает РИА «Новости».

Британия обязалась поддерживать Украину в течение десяти лет
© globallookpress.com

Соглашение было подписано британским премьер-министром Риши Сунаком и Владимиром Зеленским. Согласно тексту документа, Великобритания обязуется поддерживать Украину в течение всего срока действия договорённости, в том числе в военной сфере. Кроме того, Лондон также обязуется предоставлять Киеву помощь в сфере оборонного управления и долгосрочные консультации.

«Это соглашение действует 10 лет со дня его подписания. <...> Великобритания продолжит поддержку Украины в течение 10-летнего срока этого соглашения», — сказано в тексте договора.

Ранее страны НАТО опубликовали заявление, в котором подтвердили намерение продолжить военную и экономическую помощь Украине.

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