МО КНР: Китай готов противостоять любым попыткам достижения независимости Тайваня

"НОАК остается в режиме повышенной готовности и примет все необходимые меры, чтобы решительно сокрушить любые попытки достижения независимости Тайваня в любой форме", - сказал он.



"Руководство Демократической прогрессивной партии в корыстных целях тратит деньги, потом и кровью заработанные народом, на покупку американских вооружений, - указывается в опубликованном на странице китайского военного ведомства в социальной сети WeChat. - Это не поможет заглушить общую тенденцию к окончательному воссоединению родины и лишь будет означать для Тайваня опасность войны".