МО КНР: Китай готов противостоять любым попыткам достижения независимости Тайваня
Официальный представитель китайского оборонного ведомства Чжан Сяоган заявил, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) готова подавить любые попытки сепаратистски настроенной администрации Тайваня, направленные на обеспечение независимости острова, передает ТАСС.
"НОАК остается в режиме повышенной готовности и примет все необходимые меры, чтобы решительно сокрушить любые попытки достижения независимости Тайваня в любой форме", - сказал он.
"Руководство Демократической прогрессивной партии в корыстных целях тратит деньги, потом и кровью заработанные народом, на покупку американских вооружений, - указывается в опубликованном на странице китайского военного ведомства в социальной сети WeChat. - Это не поможет заглушить общую тенденцию к окончательному воссоединению родины и лишь будет означать для Тайваня опасность войны".
Напомним, 13 января на Тайване запланировано проведение выборов главы администрации и депутатов законодательного юаня (парламента) острова. За руководящий пост, в соответствии с итогами регистрации кандидатов, поборются три политика: Лай Циндэ от Демократической прогрессивной партии, Хоу Юи от Гоминьдана и Кэ Вэньчжэ - представитель Тайваньской народной партии. Примечательно, что действующая глава Тайваня Цай Инвэнь, занимающая свой пост второй срок подряд, не имеет права на переизбрание.
В новогоднем обращении председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что воссоединение материкового Китая и острова Тайвань - это историческая необходимость.
"Китайские сыны и дочери по обе стороны Тайваньского пролива обязаны сплотиться воедино ради славной миссии - великого возрождения нации", - говорится в обращении, которое транслировалось на каналах Медиакорпорации Китая (CMG).