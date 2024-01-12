Макрон потребовал быстрых результатов от нового правительства

Президент Франции Эмманюэль Макрон на первом заседании нового правительства премьера Габриэля Атталя потребовал от министров быстрых результатов. Об этом сообщила газета Le Monde.

"Я требую солидарности и скорости, которые являются необходимыми условиями эффективности, - приводит издание слова французского лидера. - Я ожидаю результатов".

Макрон подчеркнул, что в работе кабинета хочет видеть революционные изменения, а не чиновничью работу. Вместе с тем президент призвал министров к дисциплине.

В четверг Елисейский дворец обнародовал состав нового правительства под руководством 34-летнего Габриэля Атталя. В него входят 11 министров и 3 министра-делегата. Большинство ключевых министров сохранили свои посты, одним из главных изменений стало назначение министром иностранных дел Стефана Сежурне, который сменил на этом посту Катрин Колонна.