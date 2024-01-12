Варшава не признала связь задержанного ФСБ россиянина со спецслужбами Польши

Варшава не сотрудничала с работником российского режимного предприятия, задержанным ФСБ, заявил заместитель главы польского МИД Анджей Шейна. Парламентская газета
«В ситуации, когда мы прилагаем все возможные усилия для поддержки Украины на экономическом, социальном или военном уровне, следует считать фейком», — сказал Шейна. Газета.Ru
Ранее Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил о задержании сотрудника режимного предприятия Пензенской области за сотрудничество со спецслужбой Польши. По версии следствия, "российский гражданин инициативно установил и поддерживал сотрудничество с представителем спецслужб Республики Польша с целью передачи сведений о деятельности предприятия в обмен на оказание ему содействия в выезде на постоянное место жительство в иностранное государство". ТАСС