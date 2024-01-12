Варшава не признала связь задержанного ФСБ россиянина со спецслужбами Польши

«В ситуации, когда мы прилагаем все возможные усилия для поддержки Украины на экономическом, социальном или военном уровне, следует считать фейком», — сказал Шейна. Газета.Ru

Ранее Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил о задержании сотрудника режимного предприятия Пензенской области за сотрудничество со спецслужбой Польши. По версии следствия, "российский гражданин инициативно установил и поддерживал сотрудничество с представителем спецслужб Республики Польша с целью передачи сведений о деятельности предприятия в обмен на оказание ему содействия в выезде на постоянное место жительство в иностранное государство". ТАСС