Эстония побила антирекорд по рождаемости: в республике за 2023 год родился 10 721 ребенок, что на 850 детей, или почти на 8 процентов меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает эстонский департамент статистики.

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«В 2022 году в Эстонии впервые за последнее столетие родилось менее 12 тысяч детей, тогда показатель в годовом исчислении снизился на 12 процентов, установив антирекорд рождаемости», — говорится в сообщении.

За прошедший год естественный прирост населения вновь оказался отрицательным и составил 5111 человек.